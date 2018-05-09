Где выгодней открыть депозит?..

За последние недели по ряду крупнейших банков наблюдается повышение процентных ставок по депозитам для физических лиц. Правда, значительным его назвать пока нельзя, положительная динамика в сравнении с предыдущим месяцем составляет порядка 0,5–1 процентных пунктов. Вероятнее всего, данный процесс объясняется желанием банков улучшить показатель ликвидности и активнее расширять линейку потребительских кредитов после традиционного летнего затишья. Доходность депозитов в евро и долларах с начала текущего месяца также слабо выражена, поскольку рынок активных операций в иностранной валюте незначителен.

По оценке банков, входящих в тридцатку лидеров по объемам активов, наиболее выгодные ставки по вкладам с выплатой процентов в конце срока размещения составляют 14,6-15,5% при условии размещения на год, до 14,5% годовых – при размещении на полгода, до 13% - на три месяца и до 9,5% годовых - на один месяц.

Краткосрочные депозиты достаточно востребованы со стороны населения, хотя доходность по ним ниже. Минимальные ставки составляют до 11% на год, 10,75% - на полгода, 10,25% - на три месяца и 5% - на один месяц. Стандартный срок размещения депозитов банки предлагают на период от 3 до 12 месяцев.

По вкладам с возможностью получать проценты ежемесячно также наметилась незначительная тенденция к увеличению. Так, максимальные предложения крупнейших кредитно-финансовых учреждений составляют до 15% годовых при размещении средств на 12 месяцев, до 14% – на полгода и до 12,50% - на три месяца. Наименьшие процентные ставки по рынку составляют 10,50% при размещении на год, 7,50% - на полгода и 5,50% - на три месяца.

Помимо базовых ставок по депозитам ряд банков согласны предоставлять постоянным клиентам дополнительные бонусы при выполнении условий акции. Как правило, бонусы по различным акционным предложениям не суммируются. Если у клиента открыт пенсионный счет и депозит в одном банке, он может рассчитывать на прибавление до 1% к депозитной ставке. В нескольких банках бонус может зависеть от суммы вклада, добавляя от 0,25% до 1% к проценту вклада. У банков, активно кредитующих потребительские программы, популярны бонусы за привлечение новых вкладчиков.

«Мы разрабатываем и совершенствуем наши депозитные программы с учетом изменений запросов и уровня доходов всех групп клиентов банка, - отмечает директор департамента розничного бизнеса Надра банка Валентина Брожик. – Например, в условиях действующих депозитов мы предлагаем для пенсионеров дополнительное увеличение процента вклада в размере от 0,1% до 0,3%. Кроме того, мы предоставляем нашим клиентам бонусы в зависимости от суммы вклада. В новом Пакете услуг «Семейный» бонусы по депозитам суммируются независимо от вида вклада».

Ставки в иностранной валюте за последний месяц показали небольшое уменьшение - в пределах 0,5%. При размещении на депозите долларов с выплатой процентов в конце срока процентный доход составит от 2 до 5% годовых при условии размещения на один месяц, от 3% до 7,5% - на три месяца. Оформив депозит на полгода, можно рассчитывать на ставку от 3,5% до 8%, на год - от 4% до 9%.

По долларовым вкладам с ежемесячной выплатой процентов банки предлагают от 2% до 7% годовых при размещении на три месяца, на полгода – от 3% до 7,5%, на год – от 4% до 8,5%.

Всего на несколько пунктов в меньшую сторону отличаются ставки по депозитам в евро. При выплате процентов в конце срока действия вклада и размещении на один месяц они оставят от 0,5% до 3,25% годовых. Разместив на три месяца, можно рассчитывать на проценты от 1% до 5,75%, на шесть – от 1,75% до 6,5%, на двенадцать месяцев – от 2,5% до 7,5%.

Открывая вклад с ежемесячной выплатой процентов на три месяца, можно ориентироваться на уровень от 2% до 5,75% годовых, на шесть месяцев – от 2,5% до 6,75%, на год-полтора года – от 3% до 7,75% годовых.

По валютным вкладам банки также предлагают своим клиентам дополнительные бонусы за привлечение новых клиентов, которые могут доходить до +0,25%.

По данным Национального банка Украины, на конец сентября т.г. в тройку банков-лидеров по привлечению средств физических лиц вошли «ПриватБанк», «Ощадбанк» и «Райффайзен банк Аваль».

Лидер по привлечению средств населения «ПриватБанк» на сегодня имеет более 10 депозитных предложений. Например, депозитный продукт банка вклад «Зручный» позволяет получать ежемесячно на пластиковую карту одинаковую сумму процентного дохода. Вклад может быть оформлен на 6 или 12 месяцев, при этом минимальная сумма вклада составляет 2 тыс. грн. Сумма вклада всегда кратна 1000 грн. По вкладу отсутствует возможность пополнения. Ставка по вкладу «Зручный» - 14%.

У банка также есть ряд специальных предложений. Так, при оформлении вклада «Комби» на имя клиента оформляется международная платежная карта, на которую ежемесячно начисляется процент по депозиту. Также клиент банка, оформив данный вклад, может воспользоваться кредитным лимитом, который может достигать 65% суммы вклада. При этом клиент может уменьшить величину кредитного лимита или же вообще отказаться от его использования. Вклад «Комби» оформляется на 3, 6 или 12 месяцев, без возможности пополнения при минимальной сумме вклада 1 тыс. грн. Ставка по вкладу составляет 11%, 12,75% и 13,5%, при оформлении на 3, 6 и 12 месяцев, соответственно.

Самые высокие ставки «ПриатБанк» предлагает по вкладу «Стандарт». Депозитная ставка по данному продукту в гривне может составить 16,5% при оформлении вклада на 5 лет, доход от вклада на 1 год несколько скромнее — 14%. Ставка по депозиту «Стандарт», оформленному в долларах, на 1 год составит 8%, в евро — 7%. Минимальный размер вклада составляет 1 тыс. грн. для вклада в национальной валюте и 200 долларов или евро для депозита в иностранной валюте.

Есть также у банка и депозиты VIP-класса для владельцев элитных карт Platinum, Signia, Infinite. Продукт «Депозит VIP» предусматривает минимальную сумму вклада при оформлении на год — 250 тыс. грн. или 50 тыс. долларов, евро, швейцарских франков. Ставка по такому депозиту составит 14,5% годовых в гривне, 8,5%, 7,5% и 4,5% по вкладам в долларах, евро и швейцарских франках, соответственно.

Государственный «Ощадбанк» на сегодня предлагает 6 видов депозитов, основным отличием которых от продуктов «ПриватБанка» является более низкая минимальная сумма вклада, а также возможность пополнения. К примеру, вклад «Накопительный» предоставляет возможность клиенту банка определять порядок выплаты процентов: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или при возврате вклада. Минимальная сумма вклада составляет 500 грн. в национальной валюте и 100 долларов или евро в инвалюте. Ставка по гривневому вкладу при оформлении депозита на 12 месяцев составляет 12,5%, по вкладам в долларах и евро - 6,5% и 3,75%, соответственно. При оформлении депозита на 24 или 36 месяцев ставки, в зависимости от валюты вклада, составят 13%, 7% и 4,25%.

Также стоит обратить внимание на продукт банка вклад «Новый процент», предусматривающий ежеквартальное увеличение процентной ставки в зависимости от фактического срока вклада. При оформлении данного депозита на 10-12 месяцев процентная ставка составит 18% годовых в гривне, 8,5% и 7,25% в долларах и евро, соответственно. Если же срок вклада составляет 13-15 месяцев, то доходность такого депозита — 20% годовых в нацвалюте и 10,5%, 8,25% в долларах и евро. Минимальная сумма вклада, как и для депозита «Накопительный», составляет 500 грн. для вклада в национальной валюте и 100 долларов или евро в инвалюте. Выплата процентов проводится ежеквартально.

«Райффайзен Банк Аваль» имеет четыре основных депозитных предложения: вклады «Классический», «Ощадный», «Бонус» и вклад до востребования «Универсальный».

Самый большой доход из указанных выше депозитных предложений можно получить по вкладу «Классический», при этом ставка по депозиту зависит от суммы вклада. При оформлении депозита в национальной валюте на сумму до 100 тыс. грн. сроком на 3, 6 и 12 месяцев +1 день ставка по депозиту составит 12,75%, 13% и 13,5%, соответственно. При этом, если сумма вклада составляет 100 тыс. грн. и более, то ставки увеличатся до 13%, 13,25% и 13,75%.

Что касается вклада в долларах, то здесь также все зависит от суммы вклада. При оформлении депозита на сумму до 5 тыс. долл. сроком на 12 месяцев + 1 день ставка составит 3,4% годовых, на сумму 10 000 — 19 999 долл. ставка — 4%, пр и вкладе 50 тыс. долларов и более — 4,4%.

Такая же ситуация с депозитами в евро: при сумме вклада до 4 тыс. евро сроком на 12 месяцев + 1 день ставка составит 1,3%, при вкладе 8 000-15 999 евро - 1,9%, вклад 40 тыс. евро и более - 2,25%.

При этом у банка существуют специальные депозитные предложения для владельцев пакетов услуг банка «Премиальный», «Оптимальный», «Оптимальный легкий», «Пенсионный Оптимальный» и «Пенсионный Легкий», которые дают возможность получить более высокие депозитные ставки, в частности по вкладам «Ощадный» и «Универсальный».

С учетом продолжающегося снижения ликвидности можно прогнозировать повышение ставок по депозитам. Однако темп роста ставок для каждого конкретного банка будет зависеть от политики финучреждения, а также от возможности привлечь необходимые ресурсы из альтернативных депозитному рынку источников.

Савва Алексеев (УНИАН)