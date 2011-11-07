Объем розничной торговли в Европейском Союзе сократился на 0,3%

Брюссель. Объем розничной торговли в еврозоне в сентябре 2011 года по сравнению с августом 2011 года сократился на 0,7%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) - на 0,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В сентябре-2011 по сравнению с сентябрем-2010 объем розничной торговли снизился на 1,5% в еврозоне и на 0,8% в ЕС-27.

В сентябре 2011 года розничная торговля “продуктами питания, напитками и табаком” по сравнению с августом 2011 года не изменилась в еврозоне и выросла на 0,1% в ЕС-27. Непродовольственный сектор уменьшился на 0,8% в еврозоне и на 0,9% в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли в сентябре-2011 по сравнению с августом-2011 был зафиксирован в Польше (2,4%), Великобритании (1,0%) и Латвии (0,9%). Наибольшее снижение объемов розничной торговли – в Португалии (-3,7%), Словении (-2,1%) и Испании (-1,7%).

В сентябре 2011 года по сравнению с сентябрем 2010 года розничная торговля продовольственными товарами снизилась на 0,5% в еврозоне и на 0,4% в ЕС-27. Непродовольственный сектор снизился на 1,9% в еврозоне и на 0,8% в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли зарегистрирован в Литве (10,6%), Люксембурге (8,3%) и Латвии (8,1%). Наибольшее снижение зарегистрировано в Мальте (-7,5%), Португалии (-6,2%) и Испании (-5,8%). .

В августе 2011 года объем розничной торговли по сравнению с июлем 2011 года вырос на 0,1% в еврозоне и не изменился в ЕС-27.