МВФ предостерегает Россию от наращивания государственных расходов перед выборами

Международный валютный фонд предостерегает Россию от наращивания государственных расходов в преддверии выборов.

Как сообщает РИА «Новости», с таким заявлением выступила директор-распорядитель МВФ Кристин ЛАГАРД в ходе своей открытой лекции в Москве.

"Как друг России - а как человек, который получил орден "Дружбы" от руководства России, я могу считать себя другом России - могу вам сказать, что государственные расходы - это не очень хорошее явление, особенно в период перед выборами", - сказала К.ЛАГАРД.

По ее мнению, российским властям в настоящее время необходимо особое внимание уделять борьбе с инфляцией. "Это заложит основу для стабильности и предсказуемости и будет способствовать развитию финансовых рынков", - подчеркнула глава МВФ.

Она, в частности, напомнила, что руководство России ранее заявляло о намерении создать в Москве международный финансовый центр. "Я знаю, существует значительная заинтересованность некоторых лидеров России в превращении Москвы в международный финансовый центр. Это хорошая цель", - подчеркнула К.ЛАГАРД.

Для этого, по ее словам, необходимо разработать четкие правовые основы, которые приведут к четкому исполнению участниками финансового рынка возложенных на них обязательств.

Напомним, что парламентские выборы в РФ состоятся 4 декабря, а президентские - в марте 2012 года.