Учредительные документы Независимой ассоциации банков Украины подписали 65 банков

Учредительные документы Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) подписали 65 банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления «Укрсоцбанка», глава совета НАБУ Борис ТИМОНЬКИН на пресс-конференции в понедельник, 7 ноября.

Учредительное собрание НАБУ состоялось 4 ноября 2011 года, в котором приняли участие руководители 75-ти банков.

Основным руководящим органом НАБУ является совет Ассоциации, в состав которого вошли представители 19 банков, которые представляют весь спектр банковских учреждений в Украине.

Исполнительным директором новосозданной Ассоциации назначен председатель правления банка «Старокиевский», член совета НАБУ Юрий ЯРЕМЕНКО.

«У нас нет цели что-то, кому-то доказывать. Мы пошли по пути создания, не разрушения, - сказал председатель правления «ПриватБанка», член совета НАБУ Александр ДУБИЛЕТ, - Мы будем уделять определенное внимание и вопросам взаимодействия с нашими клиентами. Я считаю, что их голос должен быть услышан».

По словам руководства НАБУ, в ближайшее время к Ассоциации готовы присоединиться еще полтора-два десятка банковских учреждений.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года ряд банкиров инициировали создание Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).