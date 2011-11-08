Сегодня пара EUR/USD может преодолеть сопротивление 1,3800 - эксперт

На мировых торгах во вторник, 8 ноября, пара EUR/USD может преодолеть сопротивление 1,3800 и направится к отметке 1,3900, поддержкой для пары выступит уровень 1,3700, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитикив, пара GBP/USD, вероятнее всего, последует за евро и сумеет пробить уровень 1,6100. USD/JPY останется в узком диапазоне 78,00-78,20.

Вторнику не предстоит быть богатым на события, однако стоит обратить внимание на публикацию торгового баланса в Германии и на объем производства в промышленном секторе Великобритании. Кроме того, стоит пристально следить за информацией, поступающей из Греции и Италии. Если Греции удастся сформировать коалиционное правительство, это окажет положительное влияние на евро. А вот новости из Италии будут негативно отражаться на европейской валюте, подчеркивают аналитики.