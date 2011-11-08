В Беларуси с 9 ноября валюта будет продаваться по паспорту

Минск. Национальный банк Беларуси с 9 ноября вводит продажу иностранной валюты гражданам исключительно после предъявления ими паспорта и регистрации кассиром личных данных физлица.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь в пресс-службе Нацбанка Беларуси, соответствующее постановление от 31 октября 2011 г. №478, которое вступает в силу с 9 ноября 2011 года, принято Правлением Национального банка на основании пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 октября 2011 г. №449 «О некоторых вопросах осуществления валютно-обменных операций физическими лицами».

Документом определен порядок регистрации данных документа, удостоверяющего личность физического лица, при продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте.

Так, при продаже иностранной валюты (как наличной, так и безналичной), платежных документов в иностранной валюте за белорусские рубли физическим лицам, банками регистрируются данные документа, удостоверяющего личность. К таким реквизитам документа относятся: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии); наименование документа, его серия и номер; идентификационный (личный) номер физического лица (при отсутствии номера – дата рождения).

Регистрация данных документа осуществляется на русском языке. В случае отсутствия их написания на русском языке – буквами латинского алфавита.

«При продаже иностранной валюты за белорусские рубли, находящиеся на банковском счете физического лица (текущем, депозитном, карт-счете и др.), регистрация данных документа, удостоверяющего личность владельца счета, проводится на основании данных, имеющихся в банке, в котором открыт этот счет», - отмечают в Нацбанке Беларуси.

«Информация о реквизитах операции продажи иностранной валюты представляется банками в автоматизированную информационную систему «Расчет» единого расчетного и информационного пространства Республики Беларусь не позднее банковского дня, следующего за днем отражения операции продажи иностранной валюты в балансе банка», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, на совещании 30 августа Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО поручил Нацбанку не позднее октября ввести электронную систему учета покупки валюты по паспорту, по каждому покупателю персонально, как это действует во многих странах, в том числе в России.

К документам, удостоверяющим личность, относятся паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца, паспорт гражданина иностранного государства.