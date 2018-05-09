Russianинтеграция Украины – ВТБ вместо МВФ?

Переговоры с Международным валютным фондом закончились ничем, как в принципе и прогнозировалось. МВФ заявил, что «берет паузу» для решения «технических вопросов», несмотря на то, что «был обеспечен прогресс в обсуждении мер экономической политики» для пересмотра программы стенд-бай. При этом Фонд обещает продолжить дискуссию в «ближайшем будущем».

Камнем преткновения стал вопрос повышения тарифов на газ для населения и корректировка бюджета на 2012 год (с учетом снижения роста ВВП до 4% вместо прогнозируемых 5%). О своем несогласии идти на такие шаги правительство неоднократно заявляло. По словам премьер-министра Николая Азарова, пересмотр принципов сотрудничества с МВФ продолжится после завершения газовых переговоров с Россией.

Глава правительства оценил результат приезда миссии Фонда в Киев как «обнадеживающий». Он отметил, что МВФ в переговорах с “пониманием” относится к Украине, и считает, что в дальнейшем переговоры будут вестись также. «Я думаю, мы договоримся», - сказал Н.Азаров.

Ну, если переговоры будут вестись «также», то возникает сомнение, что с МВФ мы «договоримся».

О пользе кредита говорилось не мало, как в принципе не раз подчеркивала власть, что и без него мы обойдемся.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб подчеркивает, что выделение кредита МВФ является не только ресурсом для финансовой системы, но и сигналом для инвесторов. «Для Украины деньги МВФ жизненно важны как деньги для усиления позиций Нацбанка, так и фактор доверия инвесторов», - отметил эксперт.

По мнению исполнительного директора Международного Фонда Блейзера Олега Устенко, «в реальности, Украина не так нуждается в этих деньгах… Господин Азаров прав, когда говорит, что деньги не так нужны, нужен сигнал, надо сотрудничество с МВФ для того, чтобы пытаться поддерживать ситуацию относительно стабильной, особенно на фоне углубляющейся конкуренции в мире за любой дополнительный финансовый ресурс, а тем более, такой дешевый как у МВФ».

По словам президента Ассоциации украинских банков (АУБ) Александра Сугоняко, в виду сложившегося всеобъемлющего долгового кризиса как на уровне стран, так и отдельных физических лиц «средства сегодня нужны всем». «Я не знаю ни одной страны, которая бы сказала, что ей не нужны ресурсы на сегодняшний день», - отметил президент АУБ.

То есть, деньги МВФ не столько панацея от экономического коллапса, сколько имиджевая деталь. Но нельзя снимать со счетов, что, согласно данным Госстатслужбы, инфляция в октябре т.г. по сравнению с октябрем 2010-го составила 5,4%, в январе-октябре – 8,6%. Международные валютные резервы НБУ продолжают сокращаться (в октябре на 2,3%, или на 0,788 млрд. долл.). Нынешний показатель составил 34,162 млрд. долл., хотя регулятор прогнозировал рост до 40 млрд. долл. Профицит сводного платежного баланса в январе-сентябре против прошлогоднего показателя уменьшился в 89 раз – до 73 млн. долл. Дефицит текущего счета за 9 месяцев т.г. увеличился в 11 раз – до 5,5 млрд. долл.

Другими словами, ситуация ухудшается. Уж не знаю, говорит ли это о непрофессионализме правительства, но об очередном тяжелом кризисном периоде и негативной ситуации на мировых рынках точно. И сколько бы не попадалось под руку отбеливающих экономические новации Кабмина факторов, от этого жизнь в Украине не становится лучше. А на фоне бюджетного безденежья, усиления фискального давления, сокращения соцвыплат и других стараний власти во имя «реформ», перспектива вырисовывается удручающая. Видимо, поэтому появившееся сообщение агентства Bloomberg, что Украина для «поддержки штанов» прибегнет к очередному займу российского банка «ВТБ» не вызвало сомнений. Со ссылкой на Investment Capital Ukraine агентство пишет, что обсуждается «увеличение кредита с 2 млрд долл. до 6 млрд долл. с продлением сроков погашения». Кроме того, отмечается, что Украина может договориться о скидке от 50 до 100 долл. за 1000 куб. м цены на газ.

***8 июня 2010 года Украина получила от «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехкратной пролонгации. Дважды этим правом Украина уже воспользовалась, Нынешний срок - до конца 2011 года.

МВФ в середине прошлого года согласился выделить Киеву кредит на $15,15 млрд. Украина получила два транша на сумму более $3,4 млрд., но в декабре прошлого года выдача кредита была приостановлена. Ставка кредита – 3,5%.

На первый взгляд, кредит «ВТБ» более выгоден, т.к. не требует взамен от власти непопулярных (особенно с учетом предстоящих выборов и огнеопасного состояния общества) шагов. Но с другой стороны, риск попадания под контроль России растет. Хотя, переговоры о цене газа тоже не вызывают оптимизма, предложения соседки вряд ли будут в духе «дружеского сотрудничества», скорее, они станут поглощением. На это настраивают переход в расчетах с РФ на рубли, «изучение» Таможенного союза для определения формы вхождения в него, ультимативное требование внести в соглашение об ассоциации с ЕС пункт о перспективе членства (заведомо зная, что Европа на это не пойдет) и прочие действия власти в отношении вектора развития Украины.

Как отмечает Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, кредиты МВФ самые дешевые в мире. Их базовая ставка - 0,5% годовых. По каждой стране она является плавающей, привязана к показателям кредитно-дефолтных свопов. По итогам 2009 года средняя ставка оставалась на уровне 3% годовых.

По словам эксперта, более высокие ставки «ВТБ» связаны с источником пассивов российского банка. МВФ (в отличие от «ВТБ») фактически располагает эмиссионными деньгами, поэтому он всегда может позволить себе дешевые займы.

«В сложившейся ситуации у Украины нет другого выхода, как получить деньги любой ценой, стоимость кредита уже не играет роли. Скорее всего, МВФ в этом году транш нам не предоставит, поэтому деньги «ВТБ» сыграют роль спасательного круга, который позволит нам пережить конец 2011 года. Хоть в октябре и было израсходовано всего 788 млн. долл. из золотовалютных резервов, но эта экономия ничего не меняет. Самым напряженным станет декабрь, когда потребность в валюте возрастет в разы. Вот тогда 4 млрд. долл. будут своего рода находкой», - отмечает А.Охрименко.

Между тем, Илья Веселый, директор казначейства и финансовых институтов «Надра Банка», подчеркивает, что «условия привлечения средств от МВФ более выгодны для Украины. При этом существует риск, поскольку «ВТБ» является российским государственным банком, что увеличение займа, если таковое произойдет, усилит зависимость Украины от России».

Владимир Щелкунов, президент Международной торговой палаты в Украине, отмечает, что «в условиях существующей нестабильности на мировых рынках Украине становится труднее привлекать внешнее финансирование. Проведенное этим летом размещения 5–летних облигаций с процентной ставкой 6,25% сравнимо с условиями «ВТБ» (6,7% на срок до двух лет). То есть, данный инструмент кажется вполне приемлемым».

«ВТБ» не выдвигает требований, выходящих за рамки кредитного договора, все отношения в плоскости цифр, без необходимости принятия социально чувствительных решений, что удобно в данной ситуации правительству. И не нужно преувеличивать политический риск, связанный с кредитом «ВТБ», ведь для системного давления на Украину эта сумма слишком мала. Данная ситуация, скорее, - аккуратная игра Кабмина с целью продемонстрировать независимость от МВФ и выторговать приемлемые условия. В еще более глобальном плане мы наблюдаем ряд мер Кабмина, направленных на снижение объема импорта и, соответственно, увлечение платежного дефицита. Я убежден, что способом решения данной задачи для Украины должно быть не латание валютных дыр или массовое сдерживание импорта, поскольку это чревато проблемами с ВТО, а системная поддержка экспорта», - считает эксперт.

Как подчеркивает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, «если бы это была очередная пролонгация кредита, что Украине разрешено сделать три раза по полгода, то сумма займа осталась бы неизменной – 2 млрд. долл. Видимо, речь идет о новом кредите «ВТБ» в размере 4 млрд. долл., который дает возможность заместить транш МВФ. Еще одним подтверждающим сигналом замещения кредита МВФ является сумма возможного займа «ВТБ», которая примерно равна той, которую Украина должна была получить от МВФ в текущем году».

«Первый кредит от России (2 млрд. долл.) выдан Украине по ставке 6,88%. Второй кредит (4 млрд. долларов), возможно, будет несколько дороже – около 7%. Ставки больше, чем у МВФ – 2,5-3%. Поэтому, в данном случае Украина будет однозначно переплачивать по российским кредитам. Тем не менее, займы от России не требуют повышения цен на газ для населения и предприятий, что может вызвать волну социальных протестов в стране.

С другой стороны, новый заем «ВТБ» действительно несколько увеличит зависимость Украины от России. Это говорит о росте ориентиров Киева в сторону РФ в экономическом и политическом плане», - подчеркивает эксперт.

А ведь дело даже не в том, чей заем «удобнее». Просто без него, как выяснилось (несмотря на заверения власти, что в стране все стабильно), нам не выкрутиться. Но при этом госдолг растет, его объем приближается к критической отметке. Если в этом году Украина должна погасить 93 млрд. грн. по внешним заимствованиям (по словам первого вице-премьера Андрея Клюева), то в последующие два года размер погашения будет только расти.

Конечно, Россия в облике «ВТБ» - «мягкая и пушистая», она в отличие от МВФ не предъявляет конкретных требований, вернее не заявляет о них открыто. Они обсуждаются при закрытых дверях, а узнаем мы о последствиях таких сделок немногим позже, когда в руки «товарищей» перейдут наши стратегические предприятия, трубопроводы и десятки других проектов. А с учетом того, что ВТБ контролируется российским правительством (другими словами Владимиром Путиным), будущее Украины вырисовывается в рамках идеи Владимира Владимировича - Евразийского союза. При мысли об этом не покидает чувство обреченности…

Нана Черная (УНИАН)