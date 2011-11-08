В Киеве ликвидированы два нелегальных казино - в гостинице «Крещатик» и центре «Империал»

Работники столичного УБОП ликвидировали в Киеве два нелегальных казино, дневное обращение денег в которых составляло сотни тысяч гривень.

Как сообщили УНИАН в Киевском главке милиции, первое игорное заведение размещалось в гостинице «Крещатик», второе – в развлекательном центре «Империал» на улице Саксаганского.

Как отметили в милиции, во время спецоперации по ликвидации незаконного игорного бизнеса охрана заведений оказала физическое сопротивление сотрудникам милиции. В результате обысков было установлено, что в развлекательных заведениях функционировало 37 столов для игры в покер, 5 – для игры в рулетку, 18 игровых автоматов, а также компьютерная сеть для азартных игр. Во время оперативных мероприятий было изъято более 1 миллиона 600 тыс. грн., более 300 тыс. долларов, 150 тыс. российских рублей и 1500 евро.

Как отметили в столичной милиции, в системе работы этих клубов существовало специальное подразделение, которое занималось подбором клиентов, как правило, из числа иностранных граждан. Уже установлено, что этот игорный бизнес функционировал не больше месяца, устанавливаются его организаторы и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.