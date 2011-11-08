Остаток средств на корсчетах банков 7 ноября сократился на 17,5% – до 14,3 млрд. грн.
13:43, 08 ноября 2011Финансы
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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 7 ноября сократился на 17,5% и на начало дня 8 ноября составил 14,313 млрд. грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 10%, или на 1,637 млрд. грн.
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