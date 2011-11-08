Украина, равно как и Греция, живет не по средствам - Порошенко

14:14, 08 ноября 2011
Финансы
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Председатель Совета НБУ Петр ПорошенкоЭкс-министр иностранных дел Украины, председатель Совета Национального банка Петр ПОРОШЕНКО считает, что Украина, равно как и Греция, живет не по средствам.

Об этом он заявил в интервью газете “День” (№202 от 8 ноября).

По словам П.ПОРОШЕНКО, Украине еще необходим системный анализ, взятый не из лент Bloomberg или Reuters, а собственный, с выводами и адаптацией к украинским реалиям.

Он заметил, что, несмотря на то, что эту работу должны проводить МИД, Минэкономики, несколько академических институтов и уважаемые ученые, как и группа, которую поручил создать Президент для online-наблюдения и реагирования на риски, детальный анализ выводов по событиям в Греции не сделан. П.ПОРОШЕНКО отметил, что Грецию к кризису привела одна причина. “Причина простая. Если ты живешь не по средствам, то рано или поздно достатку придет конец. Я проанализировал финансовое состояние греческой железной дороги. Если ее доход составляет 100 миллионов евро, а расходы - 500 миллионов евро, а гарантированный государством долг греческой железной дороги превышает 13 миллиардов долларов, то стране такое функционирование железной дороги не нужно или крайне вредно”, - сказал он.

П.ПОРОШЕНКО заметил, что по данным британской прессы, средняя зарплата работника греческой железной дороги составляет 60 тысяч фунтов в год, а в Британии почти на 30-40 % меньше при более интенсивной работе. “Я не хочу обижать греческих железнодорожников, но они столько не заработали, и столько не заработала страна. А государство покрывало эти незаработанные средства тем, что загоняло себя в абсолютно непосильные долги, которые сегодня составляют 300 миллиардов долларов, и за которые предлагают рассчитаться европейским налогоплательщикам”, - сказал он.

По его словам, украинская власть должна сделать выводы из греческой ситуации. “Украина живет не по средствам. Нам говорят, что мы в данных условиях имеем значительно меньший долг относительно ВВП, но темпы, по которым мы набираем эти долги, кризисы и риски, связанные с ухудшением условий торговли по основным продуктам украинского экспорта при бездеятельности власти, гарантировано приведут, если ничего не делать, к состоянию, близкому к греческому, где сегодня безработица - 16%”, - сказал П.ПОРОШЕНКО. При этом он добавил, что в Греции доступ к средствам, полученным через заимствование, имели почти все граждане, в то время как украинские заимствования потребляет не общество. По его словам, сегодня львиная доля заимствованных нами денег идет на строительство инфраструктурных проектов, не имеющих видимой отдачи.

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