В Налоговый кодекс снова внесут изменения?

В конце с.г. специалисты обсудят вопросы совершенствования Налогового кодекса.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал в Черновцах во время посещения ООО «Машзавод», сообщает пресс-служба главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что принятый Налоговый кодекс не является окончательной догмой, которая не может совершенствоваться в дальнейшем.

«Мы прожили с ним уже год - посмотрим, какие были у него недостатки и что необходимо исправить. В конце года мы соберем специалистов, экспертов», - сказал он.

Кроме того, во время общения с трудовым коллективом ООО «Машзавод» Президент сказал, что Украина стремится снять барьеры на пути продвижения своих товаров на мировые рынки.

«Наша главная цель: снять любые препятствия на пути продвижения наших товаров за рубежом, на мировых рынках. Это наша политика», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что речь идет о рынках стран ЕС, России, других государств мира.

Глава государства акцентировал внимание на важности экономизации внешней политики Украины и соблюдения курса национального прагматизма.

«Мы защищаем свои национальные интересы», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы современная страна, конкурентоспособная, которая может быть надежным партнером», - добавил Президент.