В Налоговый кодекс снова внесут изменения?
В конце с.г. специалисты обсудят вопросы совершенствования Налогового кодекса.
Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал в Черновцах во время посещения ООО «Машзавод», сообщает пресс-служба главы государства.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что принятый Налоговый кодекс не является окончательной догмой, которая не может совершенствоваться в дальнейшем.
«Мы прожили с ним уже год - посмотрим, какие были у него недостатки и что необходимо исправить. В конце года мы соберем специалистов, экспертов», - сказал он.
Кроме того, во время общения с трудовым коллективом ООО «Машзавод» Президент сказал, что Украина стремится снять барьеры на пути продвижения своих товаров на мировые рынки.
«Наша главная цель: снять любые препятствия на пути продвижения наших товаров за рубежом, на мировых рынках. Это наша политика», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что речь идет о рынках стран ЕС, России, других государств мира.
Глава государства акцентировал внимание на важности экономизации внешней политики Украины и соблюдения курса национального прагматизма.
«Мы защищаем свои национальные интересы», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.
«Мы современная страна, конкурентоспособная, которая может быть надежным партнером», - добавил Президент.