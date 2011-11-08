В отношениях с МВФ кроме экономической, есть и «политическая составляющая» - Яценюк

Народный депутат из фракции НУ-НС, лидера партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что в вопросах сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), кроме экономической, есть также «политическая составляющая».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, переговоры вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО и министра финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО в США (речь идет о переговорах в начале ноября с руководством МВФ, на которых обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ - УНИАН) были не результативными.

«ТИГИПКА с ЯРОШЕНКОМ погнали. Там все глухо», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что в вопросах сотрудничества украинской власти с МВФ есть не только экономические проблемы, но и «политическая составляющая».

«Мы тоже не должны это исключать, потому что мы знаем, как голосует Совет директоров МВФ», - сказал лидер «Фронта Змін».

По его словам, во время голосования Совета директоров МФВ серьезное влияние имеет США.

«И экономическая помощь стране, в которой происходят политические преследования, мягко говоря, очень сомнительна для репутации США и ЕС», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, с 25 октября до 3 ноября миссия Международного валютного фонда посещала Украину для продолжения дискуссий в контексте второго пересмотра программы по соглашению «стэнд-бай» и консультаций за 2011 год по статье IV Статей Соглашения МВФ.

4 ноября постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что МВФ «берет паузу» для решения «технических вопросов». Вместе с тем он не уточнил, что именно Фонд имел в виду, но пообещал продолжить дискуссию в будущем.

4 ноября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что Украина и ММФ начнут пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Среди требований, которые выдвигает МВФ к Украине, - корректировка тарифов на газ и теплоснабжение.