ВВП Украины в 2012 году выйдет на докризисный уровень - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что показатели роста валового внутреннего продукта страны в следующем году выйдут на докризисный уровень.

Об этом он сказал сегодня в Симферополе, где принял участие во внеочередной сессии крымского парламента.

«Прогноз на 2012 год оптимистичный. Мы рассчитываем, что наш валовый внутренний продукт подрастет примерно на 5%, и мы выйдем в 2012 году только на уровень 2007 года. Вот цена порочной, ошибочной политики, которая проводилась в 2008-2009 году», - сказал глава Кабмина.

Вместе с тем, премьер подчеркнул, что Украине приходится рассчитываться за займы, взятые в предыдущие годы.

«Мы в этом году 90 миллиардов гривен долгов возвращаем, в следующем году отдадим 60, а еще через год будем отдавать порядка 40», - заявил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, также сегодня Н. АЗАРОВ на внеочередном заседании Верховного совета Автономной Республики Крым заявил, что за 10 месяцев текущего года рост валового внутреннего продукта в Украине составил 5,3%, рост промышленного производства – 9%.

Справка УНИАН. По данным Госстата, рост ВВП Украины в III квартале 2011 года против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

При этом сообщается, что рост ВВП в III квартале против III квартала 2010 года с учетом сезонного фактора составил 2,2%.