Азаров считает недопустимым взимание налогов наперед

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что налоговые органы не должны допускать ситуаций, когда с бизнеса взимают налоги наперед или насчитывают несуществующие штрафные санкции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил в ходе представления Александра КЛИМЕНКО в должности председателя Государственной налоговой службы Украины.

«Очень важно сейчас не подавить работу бизнеса», - сказал Н.АЗАРОВ. Он также подчеркнул необходимость продолжать диалог с бизнесом: «Нам следует помнить, что наши предприниматели, наш бизнес находится в непростой ситуации, когда в мире происходят такие сложные процессы. Но он должен продолжать работать».

Премьер отметил, что поддерживает создание в Государственной налоговой службе подразделений по работе с крупными налогоплательщиками.

По словам Н.АЗАРОВА, сейчас наблюдается активизация теневых схем: «Мы в одно время эти схемы прикрыли. Но сейчас они разворачиваются опять, а это же отмывание денег из государственного бюджета».

Также премьер-министр подчеркнул, что необходимо провести серьезную работу по администрированию акцизного сбора. «Я считаю, что работу в этом направлении необходимо усиливать. Это касается не только нефтепродуктов, но и подакцизных товаров, таких как ликеро-водочные изделия, табак», - сказал он.

Глава правительства отметил, что проблемы существуют с точки зрения администрирования пенсионных взносов. Этот вопрос тесно связан с уплатой налогов на физических лиц, с администрированием заработной платы.

Особое внимание Госналогслужба, по мнению Н.АЗАРОВА, должна уделить выведению зарплаты из тени и уплате пенсионных взносов. «Это одна из важных задач, стоящих сегодня перед государством и Государственной налоговой службой в частности», - подчеркнул премьер.