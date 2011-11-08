Рост ВВП Беларуси в 2011 году составит не меньше 4,5% - Совмин

Минск. ВВП Беларуси по итогам 2011 года не будет ниже 104,5% относительно 2010 года, считают в белорусском правительстве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер-министр Беларуси Сергей РУМАС.

«Со второго полугодия у нас произошел крен, и это связано с тем, что ужесточилась денежно-кредитная политика, соответственно, значительно выросли ставки на денежном рынке. Это сказалось на росте ВВП. Но это снижение не показательно, потому что существует сезонность», - отметил С. РУМАС.

Как сообщал УНИАН, по данным Белстата, согласно прогнозу социально-экономического развития, в 2011 году прирост ВВП в Беларуси должен составить 9-10% к 2010 году.

ВВП Беларуси за январь-сентябрь 2011 года вырос на 7,9% по отношению к аналогичному периоду 2010 года и составил 186,7 трлн. белорусских рублей.