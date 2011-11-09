Межбанк: открытие торгов - 8,0140/8,0195 грн./долл.
10:21, 09 ноября 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 8,0140/8,0195 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2653/57, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0480/11,0570. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3784/86 (вторник — 1,3763/65).
Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.
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