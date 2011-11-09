Межбанк: открытие торгов - 8,0140/8,0195 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 8,0140/8,0195 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2653/57, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0480/11,0570. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3784/86 (вторник — 1,3763/65).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.