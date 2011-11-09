В Беларуси инфляция за 10 месяцев достигла 89%

Минск. Инфляция в Беларуси за 10 месяцев текущего года составила 89%, сообщил на заседании Совета министров страны заместитель министра экономики Беларуси Александр ЯРОШЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, по словам А. ЯРОШЕНКО, следствием накопленных ранее диспропорций и вынужденной девальвации национальной валюты стало ускорение инфляционных процессов.

«Белорусский рубль стал стремительно терять свою покупательскую способность, по итогам 10 месяцев инфляция составила почти 89%, по отношению к доллару белорусский рубль продевальвирован почти в три раза. В следствие этого, инфляция носит монетарный характер», - подчеркнул замминистра экономики.

В то же время правительство приняло определенные меры по сдерживанию данных негативных процессов.

«Более чем на 10 трлн. белорусских рублей сокращено финансирование государственных программ. Проведена ревизия государственной инвестиционной программы на 2011 год, ее финансирование сокращено на 741 млрд. рублей, или на 30%», - пояснил А. ЯРОШЕНКО.

Он отметил, что такое сокращение совокупного спроса наряду с состоявшейся девальвацией национальной валюты позволило переломить ситуацию во внешней торговле.

«В итоге 2011 год будет завершен с рекордным превышением темпов роста экспорта над импортом в размере 20 процентных пунктов. Отрицательное сальдо будет вдвое меньше, чем в 2010 году и составит, примерно, 3,6 млрд. долл., или минус 7,5% ВВП», резюмировал замминистра экономики Беларуси.

Справка УНИАН. Минэкономики Беларуси ожидает инфляцию в этом году на уровне 118%, прирост ВВП на уровне 4-5%.