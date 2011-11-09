Сегодня пара евро/доллар может подняться выше отметки 1,3900 - эксперт

На торгах в среду, 9 ноября, пара евро/доллар может подняться выше отметки 1,3900, ближайшим сопротивлением будет уровень 1,3970, поддержкой - 13750, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, фунт/доллар, вероятнее всего, вновь последует за евро и сумеет достичь уровня 1,6180. Доллар/иена может закрепиться в новом диапазоне 77,20-78,20.

Важными для рынка в среду станут публикации сальдо баланса видимой торговли Великобритании и индекса цен на жильё на первичном рынке Канады. Кроме того, стоит обратить внимание на выступление Бена Бернанке на конференции по вопросам малого бизнеса.