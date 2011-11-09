Порошенко за потребительское кредитование товаров украинских производителей

Экс-министр иностранных дел Украины, глава Совета Национального банка Петр Порошенко выступает за потребительское кредитование товаров украинских производителей.

Об этом П. ПОРОШЕНКО сказал в эфире на одном из винницких телеканалов, находясь 8 ноября в Виннице.

«Я полностью поддерживаю этот шаг (об ужесточении требований потребительского кредитования - УНИАН), когда государство или национальный банк или коммерческие банки за счет ресурсов Национального банка фактически финансируют иностранного производителя, создавая проблемы внутреннему платежному балансу. Ты имеешь право покупать иностранную продукцию - никто тебя в этом не ограничивает, более того таможенный режим достаточно свободен, но заработай для этого деньги», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

В то же время, он считает ошибкой то, что подобные ужесточения требований потребительского кредитования коснутся товаров украинских производителей. «Вот, если ты хочешь покупать украинские товары, если ты своей гривной хочешь поддержать украинского производителя, если ты стимулируешь украинское производство - здесь потребительское кредитование должно работать. И поэтому запрет потребительского кредитования в том числе для украинских товаров, я считаю ошибкой, и выступаю против этого. Если кто-то хочет купить товар украинского производства, он должен иметь для этого поддержку, как банковской системы, так и государства», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил план мер по предотвращению отрицательного сальдо внешней торговли и, в частности, поручил Национальному банку Украины (по согласию) ужесточить требования по предоставлению финансовыми учреждениями потребительских кредитов с учетом платежеспособности заемщика - физического лица.