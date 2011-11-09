Кировоградщина переходит на жесткую экономию. Нет денег на зарплаты и топливо

Власти Кировоградской области призвала руководителей районов и местных территорий максимально экономить бюджетные средства в связи с нехваткой денег на выплату зарплат и оплату энергоносителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Трехстороннего социально-экономического совета области сообщил начальник Главного финансового управления Кировоградской облгосадминистрации Сергей ШЕРЕМЕТ.

По его словам, проблемная ситуация возникла во всех городах областного значения, а также в Маловисковском, Онуфриевском и Светловодском районах. Область ожидает на помощь из государственного бюджета в сумме 18,5 млн. грн., тогда как только Кировограду для покрытия дефицита нужно 15 млн. грн.

С.ШЕРЕМЕТ подчеркнул необходимость оптимизировать расходы, направив средства на первоочередные выплаты.

Дефицит средств местных бюджетов, возникший в конце года, стал причиной обеспокоенности профсоюзных организации области. По словам председателя ФПУ в Кировоградской области Сергея ПОПОВА, он получает информацию от бюджетных работников о переводе их на неполную занятость, сокращении объемов выплат, невыплате оздоровительных, средств за командировку. «Некоторых отправляют в отпуск за собственный счет», - подчеркнул С.ПОПОВ.