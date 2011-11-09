S&P повысило оценку рисков банковского сектора Украины

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s повысила оценку страновых и отраслевых рисков банковского сектора (BICRA) Украины, переведя страну из группы 10 в группу 9.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

«Мы подтверждаем нашу оценку экономического риска «10» и присваиваем Украине оценку отраслевого риска «7», - говорится в сообщении.

Также указывается, что S&P провело анализ банковского сектора Украины (В+/Стабильный/В; рейтинг по национальной шкале: uaAA-) в соответствии с обновленной методологией присвоения оценки BICRA. В соответствии с критериями S&P, методология BICRA определяется как система, «разработанная для оценки и сравнения банковских систем разных стран». Анализ BICRA в рамках каждой отдельной страны охватывает финансовые институты, как имеющие, так и не имеющие рейтингов, которые принимают вклады, выдают кредиты или совмещают оба вида деятельности. В соответствии с градацией BICRA, страны подразделяются на группы в зависимости от уровня рисков в их банковских системах - от группы 1 (страны с наименьшими рисками) до группы 10 (страны с наибольшими рисками). Помимо Украины, к группе 9 относятся Азербайджан, Венесуэла, Ямайка, Парагвай и Камбоджа.

«Оценка экономического риска «10» отражает наше мнение о том, что Украина подвергается очень высокому риску нарушения экономической устойчивости, очень высокому риску возникновения экономических дисбалансов и исключительно высокому кредитному риску в экономике (в соответствии с определениями, приведенными в критериях)», - отмечается в сообщении S&P.

Кроме того сообщается, что оценка отраслевого риска «7» обусловлена очень высокими рисками, связанными с институциональной структурой Украины, и высокими рисками, связанными с качеством конкурентной среды и ресурсной базой банков (в соответствии с определениями, приведенными в критериях).