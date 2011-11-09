Активы украинских банков за 10 мес. выросли на 10,5% - до 1,041 трлн. грн.

Активы украинских банков за январь-октябрь 2011 г. выросли на 10,5% - до 1,041 трлн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Общие активы банков составляют 1,204 трлн. грн., из которых 68,8% - кредиты; 6,5% - вложения в ценные бумаги; 6,1% - остатки средств на корсчетах, которые открыты в других банках; 4,7% - наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ.

Обязательства банков выросли на 10,3% - до 886,8 млрд. грн. В структуре обязательств 34,1% (или 302,5 млрд. грн.) составляют средства физических лиц, 19,8% (или 175,8 млрд. грн.) - средства субъектов хозяйствования, 18,8% (или 167,1 млрд. грн.) - межбанковские кредиты и депозиты.

Капитал украинских банков за указанный период вырос на 12% и составил 154,3 млрд. грн., или 14,8% пассивов банков.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 15% - до 167,7 млрд. грн.

По состоянию на 1 ноября 2011 года, лицензию Нацбанка на осуществление банковских операций имели 176 банков.