НБУ подписал все детали меморандума с МВФ. Несогласованности есть с Кабмином - Порошенко

Бывший министр иностранных дел Украины, глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что Нацбанк полностью согласовал и подписал все детали меморандума с Международным валютным фондом, несогласованности остаются в переговорах с правительством.

Об этом П.ПОРОШЕНКО сказал в эфире на одном из винницких телеканалов, находясь 8 ноября в Виннице.

«В отличие от Национального банка, который полностью согласовал и подписал все детали меморандума с МВФ, у нас осталось еще несколько позиций, которые должны быть согласованы с правительством, и они не согласованы», - сказал он.

П.ПОРОШЕНКО называет опасным пренебрежительные оценки в вопросе сотрудничества Украины с МВФ. «Очень опасно давать пренебрежительные оценки в плане того, что МВФ нам не нужен. Ибо когда он вам будет нужен, то тогда для вас эти двери будут закрыты. Другие долговые рынки для большинства государств, включая Украину, закрыты. В условиях кризиса никто не собирается давать денег ибо люди не верят в их возвращение», - считает глава Совета НБУ.

П.ПОРОШЕНКО утверждает, что правительство доступа к деньгам МВФ иметь не будет. «Эти деньги пойдут на обеспечение золотовалютных резервов государства, на обеспечение стабильности национальной денежной единицы. И если будет ажиотажный спрос, то Национальный банк, страна, государство, а не правительство, будут иметь возможность реагирования - чем реагировать и как реагировать», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он также отметил, что МВФ не навязывает Украине никаких политических или каких-либо условий, он лишь хочет иметь гарантии возврата своих средств. «Представители МВФ спрашивают: Вы хотите наших денег? И спрашивают, каким образом Украина гарантирует им возврат заемных средств, как будет стабилизирована национальная экономика, какова цель экономической реформы, какие средства для этого используются? Каким образом, дотируя НАК «Нафтогаз Украины» на многомиллиардные суммы, не имея света в конце тоннеля, деньги МВФ будут возвращены Украиной?», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, с 25 октября до 3 ноября миссия Международного валютного фонда посещала Украину для продолжения дискуссий в контексте второго пересмотра программы по соглашению «стэнд-бай» и консультаций за 2011 год по статье IV Статей Соглашения МВФ.

4 ноября постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что МВФ «берет паузу» для решения «технических вопросов». Вместе с тем, он не уточнил, что именно Фонд имел в виду, но пообещал продолжить дискуссию в будущем.

4 ноября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что Украина и ММФ начнут пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Среди требований, которые выдвигает МВФ к Украине, - корректировка тарифов на газ и теплоснабжение.