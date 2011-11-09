Янукович подписал закон об аудите международных экспертов финсистемы Украины

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон „О внесении изменения в дополнение № 3 к Закону Украины „О Государственном бюджете Украины на 2011 год” (относительно проведения международными экспертами проверки деятельности государственных банков, фондов общеобязательного государственного социального страхования, осуществления внешних и внутренних заимствований).

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 20 октября.

Законом от 14 июня 2011 года № 3491-VI „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2011 год” предусмотрено выделение Государственной финансовой инспекции Украины средств в сумме 60 млн. грн. на проведение международного аудита государственных банков, эффективности использования государственных средств, полученных во время капитализации государством банков, проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда социального страхования по временной потере работоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, осуществления внешних и внутренних заимствований.

В то же время определение термина „международный аудит” в законодательстве Украины не содержится.

В настоящее время принятым законом внесены изменения в дополнение № 3 к Закону „О Государственном бюджете Украины на 2011 год”. В позиции „Проведение международного аудита государственных банков, эффективности использования государственных средств, полученных во время капитализации государством банков, проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда социального страхования по временной потере работоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, осуществление внешних и внутренних заимствований” осуществлена замена слов „международного аудита” словами „международными экспертами проверки деятельности”.