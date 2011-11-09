Россия и Грузия подписали соглашение о присоединении РФ к ВТО

Россия и Грузия подписали соглашение по присоединению РФ к Всемирной торговой организации.

Об этом заявил сегодня член грузинской делегации на переговорах, заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей КАПАНАДЗЕ в телефонном интервью телекомпании «Рустави-2», сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Сегодня был подписан пакет документов между Грузией и Российской Федерацией. В первую очередь это двустороннее соглашение между правительствами России и Грузии о таможенном администрировании и мониторинге товарооборота. Это соглашение, которое предполагает международный мониторинг грузооборота между Грузией и Россией, и тут в первую очередь подразумевается товарооборот с Абхазией и Цхинвальским регионом», - сказал С.КАПАНАДЗЕ.

Второй главный компонент соглашения, по словам замминистра, определяет подотчетность компании, которая будет осуществлять мониторинг, перед третьей нейтральной стороной - Швейцарией.

«Третья часть документов - это обмен нотами об условиях действий той компании, которая будет осуществлять мониторинг, и здесь прописаны такие важные темы, как нейтральность этой компании, то, что мониторами не смогут быть граждане России и Грузии, то, что у них будет право свободного перемещения и в их отношении не будут распространяться какие-либо ограничения и так далее», - отметил С.КАПАНАДЗЕ.

По его словам, очень важно, что российская сторона приняла предложения, разработанные швейцарской стороной. «Тем самым грузинская и российская стороны завершили двусторонние переговоры. Мы очень рады, что Российская Федерация после определенного колебания и размышления смогла принять решение и согласиться на предложение швейцарской стороны. Это очень важно для нас», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Россия рассчитывает завершить процесс вступления во Всемирную торговую организацию 15 декабря т.г. на министерской встрече организации.

Россия пытается стать членом ВТО с 1993 года. В конце апреля 2008 года Грузия вышла из переговорного процесса по вступлению России в ВТО, протестуя против распоряжения Президента России о снятии экономических санкций в отношении Абхазии и Южной Осетии. После августовской войны 2008 года и признания Россией в одностороннем порядке независимости Абхазии и Южной Осетии Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Переговоры по ВТО между Грузией и Россией были возобновлены в марте этого года при посредничестве Швейцарии. Грузия оставалась последней страной, с которой РФ необходимо было договориться по членству в ВТО.

Справка УНИАН. ВТО - международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово