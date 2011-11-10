Сегодня пара EUR/USD может устремиться к отметке 1,3400 - эксперт

Важным уровнем поддержки для пары EUR/USD на торгах в четверг, 10 ноября, выступит 1,3500, если пара сумеет его преодолеть, то откроется дорога к отметке 1,3400, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, сопротивлением выступит уровень 1,3600. Для GBP/USD поддержкой может выступить уровень 1,5800. USD/JPY останется в узком диапазоне 77,00-77,80.

Основной новостью в четверг станет решение Банка Англии по процентной ставке. Кроме того, будет опубликован отчет ЕЦБ за ноябрь. Позитивные новости из Европы могут приостановить падение европейской валюты. Однако все внимание будет приковано к Италии, которая может стать очередной «Грецией», отмечают аналитики.