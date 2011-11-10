Украинские банки испытывают потребность в ресурсах - эксперт

Украинские банки в настоящее время испытывают потребность в ресурсах.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, за период с 31 октября по 4 ноября на рынке депозитов физических лиц прошло вполне прогнозированное увеличение депозитных ставок в национальной валюте рядом банков. «Учитывая то, в современных условиях депозиты населения – наиболее приоритетный способ привлечения таких ресурсов, повышение ставок по вкладам – это вполне закономерный шаг. Высокая стоимость привлекаемого ресурса, в свою очередь, отражается на стоимости кредита», - подчеркнула Н.СИНЯВСКАЯ.

По мнению эксперта, повышение депозитных ставок может продолжаться как минимум до конца года, но не исключено, что и до весны 2012 года банковская система Украины будет испытывать потребность в ресурсе.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, сейчас банки помимо традиционных долгосрочных (годовых) депозитных вкладов заинтересованы в так называемых «коротких деньгах». Это заметно, поскольку повысились процентные ставки по срочным депозитам, срок размещения которых составляет от 3 до 6 месяцев.

По информации эксперта, процентные ставки по депозитам в гривне на конец прошлой недели сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 15% годовых (средняя – 8,44%); 3 месяца – от 5,2 до 14,5% (средняя - 11,35%); 6 месяцев – от 7,5 до 15,5% (средняя – 12,66%); 12 месяцев – от 10,5 до 18,28% (средняя - 13,96%).

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что по вкладам в долларах США ставки таковы: на срок 1 месяц – от 1,0 до 5,75% (средняя - 3,60%); 3 месяца – от 1,0 до 7,75% (средняя – 5,13%); 6 месяцев – от 1,0 до 8,25% (средняя - 5,83%); 12 месяцев – от 2,15 до 9% (средняя - 6,37%). По депозитам в евровалюте ставки сложились следующие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 4,0% годовых (средняя - 2,37%); 3 месяца – от 0,7 до 6,75% (средняя - 3,52%); на 6 месяцев – от 0,55 до 7,25% (средняя – 4,17%); 12 месяцев – от 0,8 до 7,75% (средняя - 4,67%).