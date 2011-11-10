Нацбанк Беларуси повысил ставку рефинансирования с 35% до 40%

Минск. С сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повышает ставку рефинансирования с 35 до 40% годовых, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь (РБ), соответствующее решение содержится в постановлении правления Нацбанка Беларуси от 8 ноября 2011 года №503.

Одновременно Комитет по монетарной политике Национального банка РБ принял решение о повышении с 11 ноября текущего года процентных ставок по операциям регулирования ликвидности.

Процентные ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности увеличены до 60% годовых, по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности - до 30% годовых.

«Очередное повышение ставки рефинансирования и ставок по операциям регулирования ликвидности является последовательным шагом по ограничению инфляционных процессов и стабилизации ситуации в экономике и финансовой сфере в целом. Эта мера позволит также поддержать возобновившийся в последние месяцы рост срочных рублевых вкладов населения в банках, стабилизировать инфляционные ожидания в экономике, а также станет дополнительным фактором по усилению сбалансированности платежного баланса», - разъясняет Нацбанк Беларуси.

Справка УНИАН. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2011 год в Беларуси было предусмотрено снижение ставки рефинансирования к концу года до 8-10% годовых.

В предыдущий раз ставка рефинансирования повышалась 14 октября 2011 года на 5 процентных пунктов - до 35% годовых.

Ставка рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Нацбанк воздействует на ставки межбанковского рынка, а также ставки по депозитам юридических и физических лиц и кредитам, предоставляемым им кредитными организациями.