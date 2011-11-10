Межбанк: открытие торгов - 8,0180/8,0240 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 8,0180/8,0240 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2609/13, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8585/10,8685. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3548/50 (среда — 1,3784/86).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.