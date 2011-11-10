Более четверти плательщиков подают отчеты с электронной цифровой подписью - ПФ

В Пенсионном фонде Украины отмечают позитивную динамику по применению плательщиками электронной отчетности.

Как сообщает Правительственный портал, за сентябрь нынешнего года (последний завершенный период) из 634 тыс. отчетов 369,5 тыс., или 58,3%, подано по электронной почте, 163,5 тыс. (или 25,8%) – с электронной цифровой подписью.

Отчетность за сентябрь является весьма показательной еще и потому, что по сравнению с отчетами за декабрь 2010 года количество электронных отчетов с электронной цифровой подписью увеличилась в системе Фонда в среднем на 45,5%, с отчетами за апрель 2011 года – в среднем на 21,4%.

По сравнению с прошлым годом количество электронных отчетов с электронной цифровой подписью наиболее заметно увеличилось в Черниговской области и г. Киеве (на 89,6% и 80,8% соответственно), тогда как, например, в Ривненской и Черкасской областях показатели прироста значительно скромнее – 18,6% и 28,0%. Поэтому работа по привлечению работодателей к представлению ими отчетности в электронной форме остается актуальной для всех территориальных органов Пенсионного фонда Украины.