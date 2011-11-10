Мировая экономика на грани погружения в «потерянное десятилетие» - Лагард

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что мировая экономика находится на грани погружения в «потерянное десятилетие» и призвала мировое сообщество объединить усилия в борьбе с кризисом, сообщает «Би-би-си».

По ее словам долговой кризис Европы поставил под сомнение светлые перспективы мировой экономики.

Глава МВФ считает, борьба с кризисом движется в верном направлении, однако теперь необходимо задуматься и о восстановлении пострадавшей от нестабильности экономики.

Кроме этого, Лагард призвала Китай, самую быстроразвивающуюся страну мира, «перебалансировать» свою экономику.

«Если мы не будем принимать смелые решения, если мы не будем действовать сообща, вся мировая экономика скатится к неопределенности, нестабильности и возможности краха мирового потребления», – заявила глава МВФ, выступая в Пекине.

«Мы находимся на грани того, что некоторые уже называют потерянным десятилетием», – охарактеризовала ситуацию Лагард.

Накануне на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым глава МФВ заявила, что российским властям необходимо добиться уровня инфляции в 3–5% .

Помощник президента Аркадий Дворкович, комментируя слова Лагард, заявил, что инфляция в России может достичь уровня в 3–5% в среднесрочной перспективе.

Кроме этого, Лагард, выступая с лекцией в Москве, предупредила, что наращивание государственных расходов, особенно в преддверии выборов, создает риски для российской экономики.

«Как друг России – а как человек, получивший Орден Дружбы от руководства России, я могу себя считать другом России, – могу вам сказать, что рост государственных расходов - это не очень хорошее явление, особенно в период перед выборами», – заявила она.

О необходимости сокращать расходы ранее в своей статье в газете «Коммерсантъ» писал бывший министр финансов России Алексей Кудрин, который покинул свой пост из-за публичного скандала по поводу разногласий с президентом Дмитрием Медведевым, в том числе по вопросам бюджетной политики, пишет «Газета.Ru».