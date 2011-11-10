Франция и Германия начали консультации по реорганизации еврозоны

Франция и Германия начали консультации по вопросу реорганизации еврозоны, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Из валютного альянса может выйти не только Греция, но и все страны, не соответствующие критериям жесткой бюджетной дисциплины.

Дипломаты и эксперты считают, что это конец той Европы, которую мы знаем.

Главный кандидат на выход из зоны единой валюты – обремененная долгами Греция. Первый этап кризиса неплатежей в стране может стартовать 19 декабря, в этот день Греция должна заплатить 8 млрд евро по облигациям. Финансовая помощь Евросоюза может быть предоставлена стране только при условии соблюдения жестких ограничений бюджетных расходов. Пока Греции не удавалось их придерживаться.

Более масштабные проблемы с долгами у Италии. Рынок итальянских государственных облигаций – третий по величине в мире. Доходность бумаг уже превысила 7,5%, этот уровень экономисты называют критическим.

Европейские чиновники ранее позволяли себе только намеки на возможную трансформацию пространства единой валюты в целом и заявляли только о вероятности исключения Греции, пишет «Газета.Ru».