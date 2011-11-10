Экономику еврозоны в 2012 году постигнет стогнация?

Брюссель. Европейская комиссия ожидает стагнации экономики в 2012 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам экономических и монетарных дел Олли РЕН, представляя традиционный осенний прогноз Еврокомиссии.

“Рост остановился в Европе, и мы можем попасть в новую фазу рецессии”, - заявил комиссар.

По словам комиссара ЕС, рост ВВП в 2012 году планируется на уровне 0,6% во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) и 0,5% в странах - членах зоны евро.

Вместе с тем, комиссия надеется, что рост ВВП немного ускорится в 2013 году, когда он может достичь 1,5% в ЕС-27 и 1,3% - в зоне евро.

О.РЕН сообщил, что на следующий год Еврокомиссия ожидает определенного замедления инфляции и фиксации ее на уровне ниже 2%.

Вместе с тем, по словам комиссара ЕС, уровень занятости практически не будет расти в 2012 году, а уровень безработицы сохранится на нынешнем уровне – около 9,5%.

Комиссия также надеется на определенное сокращение дефицитов бюджетов. По словам О.РЕНА, по итогам 2012 года дефицит бюджетов ЕС-27 должен достичь 3,9%, бюджетов стран еврозоны – 3,4%.

Комиссар отметил, что среди рисков, которые могут негативно повлиять на экономику Европы, – углубления кризиса суверенных долгов, “разрывы” между финансовым сектором и реальной экономикой, замедление мировой торговли.