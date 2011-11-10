Отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанке в октябре составило 1,483 млрд. долл.

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины (НБУ) на валютном межбанковском рынке в октябре составило 1,483 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Резервы НБУ пополнились на 0,348 млрд. долл. (в эквиваленте) за счет покупки: 117 млн. евро, 191,8 млн. австралийских долларов.

В октябре Нацбанк из резервов продал 1,831 млрд. долл. США.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Нацбанка Украины в октябре 2011 года сократились на 2,3%, или на 0,788 млрд. долл., – до 34,162 млрд. долл.