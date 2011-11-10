Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0180-8,0230 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0180/8,0240, к 12:00 цены понизились до 8,0170/8,0205. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0180/8,0230 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2609/0,2613, к 12:00 цены поднялись до 0,2618/0,2622. К закрытию торгов цены снизились - 0,2611/0,2615. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6000 (+0,1000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3548/1,3550, а к 15:00 выросли до 1,3635/1,3637.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8585/10,8685, к 12:00 цены ушли вверх - 10,8955/10,9045. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9175/10,9285.