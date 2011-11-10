Лидеры ЕС ожидают от нового правительства Греции выполнения обязательств

Брюссель. Лидеры ЕС ожидают от нового правительства Греции выполнения взятых перед Европой обязательств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в совместном заявлении Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ и Президента Европейского Совета Германа Ван РОМПОЯ по случаю назначения Лукаша ПАПАДЕМОСА новым премьер-министром Греции.

“Важно, чтобы новое правительство Греции направило четкий межпартийный месседж заверения своим европейским партнерам в своей готовности сделать все необходимое для уменьшения своих долгов”, - отмечается в заявлении.

Лидеры ЕС отметили, что работа нового правительства страны должна быть очень интенсивной, чтобы как можно быстрее согласовать вторую программу финансовой помощи Греции.

“Мы еще раз отмечаем, что наши европейские институты продолжат делать все, что в их силах, для помощи Греции. Однако Греция также должна делать все, что в ее силах, чтобы помочь самой себе”, - подчеркнули Ж.БАРРОЗУ и Г.Ван РОМПОЙ.