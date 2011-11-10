Украина и Сербия договорились создать зону свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной пресс-конференции с Президентом Сербии Борисом ТАДИЧЕМ сегодня в Киеве.

«Мы договорились, что начинаем процедуру подготовки соглашения по созданию зоны свободной торговли», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, тот небольшой перерыв в торгово-экономических отношениях, который был между странами, не пошел на пользу, и поэтому сегодня и во время предыдущих встреч двух Президентов отмечалась важность активизации двусторонних отношений.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил о других договоренностях по созданию постоянных бизнес-форумов, активизации инвестиционных проектов, по участию в приватизации объектов на территории двух стран.

«Сегодняшний визит дал качественно новый импульс развитию двусторонних отношений», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Б.ТАДИЧ поддержал эти высказывания Президента Украины, добавив, что Сербия надеется на поддержку Украины на пути вступления Сербии во Всемирную торговую организацию.