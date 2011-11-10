Литвин: нужна денонсация старого соглашения о ЗСТ с СНГ перед принятием нового

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обращает внимание на необходимость денонсации старого соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ перед тем, как принимать новое.

Об этом, как сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины Ольга ЧЕРНАЯ, В.ЛИТВИН сказал в эфире программы «Открытая студия» на первом канале Украинского радио.

В.ЛИТВИН отметил, что среди законопроектов, которые он направил на проработку в комитеты, четыре поступили от Президента Украины, и четыре - от народных депутатов. По его словам, от Кабинета министров законопроекты в Верховную Раду не поступали, в том числе не поступал и законопроект о договоре о зоне свободной торговли со странами Содружества Независимых Государств.

«Когда этот документ поступит в парламент, он будет проанализирован в соответствующих комитетах Верховной Рады, дан на ознакомление всем депутатам, а после этого его нужно внимательно рассмотреть и принять взвешенное решение», - сказал В.ЛИТВИН.

Он приветствовал углубление сотрудничества в экономической сфере между постсоветскими республиками, «поскольку там основные рынки сбыта нашей продукции». Он акцентировал внимание на том, что в этом году товарооборот между Украиной и Российской Федерацией должен достичь 50 млрд. грн.

«Если брать в процентном соотношении, весь товарооборот Украины с другими странами, то 25 процентов его приходится на страны Европейского Союза, а 40 процентов на Россию и другие постсоветские республики», - отметил он При этом В.ЛИТВИН добавил, что «пренебрегать этим было бы безумием».

Председатель ВР подчеркнул, что расчеты специалистов доказывают, что в случае введения зоны свободной торговли со странами СНГ, ВВП Украины увеличится на 2,5-3 процента, которые добавятся к тем пяти, что она имеет на это время. «А это будет давать прирост в государственный бюджет Украины в пределах 10 миллиардов гривен», - сказал В.ЛИТВИН.

Вместе с тем В.ЛИТВИН напомнил о существовании аналогичного соглашения, которое Украина подписала в 1994 году, а Верховная Рада Украины ратифицировала в 1999 году. «Ряд других стран СНГ, в том числе Россия, его не ратифицировали, и документ не мог полноценно действовать», - отметил он. «Если в новом документе не предусмотрена денонсация старого, нам необходимо будет сначала денонсировать старое соглашение, а уже потом рассматривать новое», - отметил председатель ВР. При этом он высказался за то, чтобы «не привносить в этот вопрос политику, а отнеслись к нему абсолютно прагматически, поскольку в наше прагматическое время экономику нужно ставить перед политикой».