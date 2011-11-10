В Киеве проходит Генассамблея Международной ассоциации казначейских служб
20:04, 10 ноября 2011Финансы
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В Киеве проходит 5-я Генеральная ассамблея Международной ассоциации казначейских служб (AIST).
Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы Украины.
В заседании Генеральной ассамблеи принимают участие руководители казначейских служб более 30 стран мира, представители Всемирного банка, МВФ, Европейского банка реконструкции и развития, Организации экономического сотрудничества и развития.
В ассамблее принимает участие президент AIST Бернар ЛИМАЛ (заместитель директора генеральной дирекции государственных финансов Министерства бюджета и государственных счетов Франции).
Председатель Госказначейства Украины Сергей ХАРЧЕНКО является вице-президентом AIST.
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