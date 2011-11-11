ЮНЕСКО замораживает свои программы. Дефицит бюджета - 65 млн. долл.

Гендиректор ЮНЕСКО Ирина БОКОВА распорядилась приостановить выполнение обязательств и программ организации до конца года на время выработки мер по ликвидации дефицита в 65 миллионов долларов в бюджете за 2011 год.

Как передает РИА «Новости», ЮНЕСКО 31 октября официально приняла Палестину в состав организации. США по нормам своего внутреннего законодательства, которое запрещает оказывать американскую поддержку признавшим Палестину агентствам ООН, заявили о прекращении финансирования. Вашингтон должен был до конца ноября внести в бюджет ЮНЕСКО 60 миллионов долларов.

Выступая на заседании Генеральной конференции ЮНЕСКО, И.БОКОВА отметила, что США по внутренним соображениям платят свои взносы в конце, а не в начале года. Отказ Вашингтона сделать взнос в ноябре создал дефицит в бюджете ЮНЕСКО уже в этом году - до января организации необходимо найти дополнительно 65 миллионов долларов.

Гендиректор заявила, что "с прошлой недели команда дирекции начала пересмотр всей деятельности, предусмотренной на ноябрь и декабрь".

"Я прекратила все наши обязательства. Я прекратила выполнение программ на время пересмотра до конца декабря", - говорится в заявлении И.БОКОВОЙ, предоставленном в четверг в распоряжение СМИ.

Пересматриваются, в том числе, расходы по контрактным обязательствам, поездкам персонала, публикациям, стоимости коммуникаций, организации встреч. Эти меры должны позволить сэкономить 35 миллионов долларов.

Гендиректор также решила ликвидировать часть дефицита за счет Фонда оборотных средств - своеобразного стабилизационного фонда ЮНЕСКО, который составляет 30 миллионов долларов.

Таким образом, с учетом прекращения финансирования США в новый год ЮНЕСКО вступит с дефицитом в размере 143 миллиона долларов на два года. В четверг организация должна принять бюджет на 2012 - 2013 годы, который должен составить 653 миллиона долларов.

В рамках ликвидации дефицита И.БОКОВА предложила увеличить размер Фонда оборотных средств на 2012 - 2013 годы с 30 миллионов до 65 миллионов долларов за счет увеличения взносов государств-членов, а также добровольных вкладов на возвратной основе. Работа над этим поручена Исполнительному совету ЮНЕСКО, сессия которого откроется в пятницу.

Кроме того, гендиректор намерена создать срочный фонд для финансирования приоритетных программ, который будет открыт для финансирования со стороны стран-членов, государственных образований, фондов и частных лиц. По ее словам, с начала ноября в ЮНЕСКО поступило много пожеланий о поддержке организации от частных лиц, ассоциаций и частных корпораций.