S&P "по технической ошибке" снизил рейтинг Франции. Париж расследует ситуацию...

Регулирующие органы Франции начали проверку в отношении международного рейтингового агентства Standard & Poor`s, которое, как признало оно само, по ошибке объявило в четверг о понижении кредитного рейтинга этой страны, сообщает Associated Press.

S&P в пресс-релизе, выпущенном в ночь на пятницу, уточнило, что ошибка произошла по технической причине, и заявило о проведении собственного расследования инцидента. Агентство также подтвердило, что Франция имеет наивысший рейтинг ААА.

Ситуация на мировых рынках такова, что снижение рейтинга такой страны, как Франция, может моментально обрушить фондовые индексы.

Париж, наряду с Берлином, является одним из активных участников переговоров по преодолению кризиса еврозоны, и видимость нестабильности на этом фронте, может усугубить положение, как Греции, так и Италии, перед которыми нависла перспектива возможного объявления дефолта по своим обязательствам.

Летом S&P понизило кредитный рейтинг США, что вызвало обвал на фондовых рынках и критику со стороны администрации Барака Обамы.