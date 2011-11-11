Основным диапазоном для евро в пятницу будет 1.3550-1.3650 - эксперт

Основным торговым диапазоном для евро в пятницу, 11 ноября, будет 1.3550-1.3650, фунта – 1.5900-1.6000, пара USD/JPY останется недалеко от отметки 77.70, а USD/CHF вряд ли выйдет из рамок 0.9000-0.9100, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, позитивный настрой на рынке в отношении европейских валют, вероятно, сохранится. Внимание стоит обратить на публикацию данных по инфляции производителей Великобритании и индекса уверенности потребителей от университета Мичигана (США).