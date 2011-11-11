Межбанк: открытие торгов - 8,0170/8,0250 грн./долл.

Сегодня в США празднуют День Ветеранов, в связи с этим торги по американской валюте возможны только расчетами ТОМ.

Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись следующими котировками – 8,0170/8,0250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2627/0,2632, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9495/10,9620.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3657/1,3659 (четверг — 1,3548/1,3550).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9807/7,9910.