Клюев поручил изучить предложения EBA по возмещению НДС

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил ряду министерств и ведомств проработать предложения Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association, EBA) относительно налогообложения и таможенного контроля.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба первого вице-премьера.

По словам А. КЛЮЕВА, в частности, ведомствам поручено изучить предложения по внесению изменений в критерии для автоматического возмещения НДС, а также меры по недопущению затягивания органами налоговой службы проведения проверок для такого возмещения.

Кроме того, европейские инвесторы предлагают усилить ответственность таможенных служб за отказ в растаможивании грузов, в том числе используя такие странные пояснения, как перевыполнение плана сборов и платежей за предыдущий месяц, сообщил первый вице-премьер-министр Украины. Он также отметил, что эксперты EBA предлагают создать систему информирования собственников грузов о сроках и причинах проверок со стороны Службы безопасности Украины.

По словам А. КЛЮЕВА, часть предложений EBA касаются фармацевтического рынка; защиты интеллектуальной собственности в агрохимическом секторе; совершенствования процедуры отбора компаний-экспортеров молочной продукции для инспекций со стороны Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.

Кроме этого, заявил первый заместитель главы украинского правительства, речь идет о решении вопроса отсутствия в Украине независимых референтных лабораторий; регулировании маркировки пищевых продуктов о содержания ГМО; решении проблем по применению национального знака соответствия.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация была основана в 1999 году как форум для обсуждения и решения проблем бизнеса в Украине. Сегодня ЕБА является одной из основных организаций международного бизнеса в нашей стране и объединяет более 850 европейских, украинских и международных компаний.