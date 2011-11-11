Счета Киевского зоопарка арестованы из-за долгов 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский зоопарк”, в 2007 году был подписан договор между тогдашним директором зоопарка Федором РОМАШОМ и ООО «Олимпус» о ремонтных работах на птичнике, слоновнике и копытном отделе на сумму 4,5 млн. грн. Работы были выполнены в полном объеме, однако из-за недофинансирования зоопарк задолжал ООО «Олимпус» около 700 тыс. грн.

Назначенная в феврале 2008 году на должность директора Светлана БЕРЗИНА отказалась выплачивать долги. ООО «Олимпус» было вынуждено подать в суд, который принял решение о принудительном взыскании долгов с коммунальной организации «Киевский зоопарк».

В конце 2010 года новое руководство зоопарка обещало уплатить устаревший долг организации. На сегодняшний день уже выплачено 179 тыс. грн., осталось уплатить 593 тыс. грн. ООО «Олимпус» не было удовлетворено поэтапными выплатами, и обратилось в исполнительную службу.

Как заявляют в зоопарке, нынешний генеральный директор Алексей ТОЛСТОУХОВ намерен в ближайшее время решить проблему и удовлетворить требования кредитора. Он заметил, что Киевский зоопарк получил в наследство долги на сумму 13 млн. грн., за год удалось уплатить около 10 млн. грн.

По словам А.ТОЛСТОУХОВА, приоритетом в распределении финансов является достойное питание животных и создание качественных условий их содержания.

Гендиректор зоопарка также заверил, что животные не остаются голодными, поскольку проплата за продукты питания осуществляется на несколько месяцев вперед.