НБУ "перевел" обменники в разряд нерентабельных

Национальный банк Украины, с учетом нарастания кризисных тенденций, изо всех сил старается избежать повтора ситуации 2008-2009 годов. Дабы не провоцировать эмиссию, которая все равно уйдет на покупку валюты, раскачивая курс, регулятор вооружился политикой изъятия гривни с рынка, тем самым снижая спрос на инвалюту и сокращая объем сделок. Цель одна – ситуацию нужно как можно дольше сохранить стабильной. Но пока это не совсем получается, даже новые правила обменных операций не особо помогли - украинцы как скупали валюту, так и скупают. К примеру, за октябрь население приобрело ее на 2,45 млрд. долл., а в обменники сдало всего на 1,04 млрд. Отток налички составил 1,4 млрд. долл. Правда, «паспортные» новшества немного сократили этот индикатор финансовых проблем - в сентябре он был на уровне 2,1 млрд. долл.

Весьма показательным выглядит процесс удовлетворения спроса населения на валюту. Для этого в октябре Нацбанк осуществил нетто-интервенции на межбанке в размере 1,431 млрд. долл. То есть, большая часть скупленной валюты продана самим же регулятором. Другими словами, НБУ продает валюту банкам, банки - населению, а население прячет ее «под матрас».

Что касается прогнозов на будущее, то, по мнению Николая Ивченко, руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, «спрос на наличную иностранную валюту в ноябре-декабре будет умеренно расти на фоне разрастающегося долгового кризиса в ЕС и замедления темпов роста украинской экономики. Однако он будет ниже сентябрьского показателя, сдержат его административными мерами. В этих условиях вероятно продолжение сокращения золотовалютных резервов НБУ - к концу года до 32,9 млрд. долларов. Это делает возможной умеренную девальвацию гривни. Однако регулятор, скорее всего, будет пытаться снизить реальный обменный курс за счет низких темпов инфляции, оставив при этом номинальный курс гривни по отношению к доллару неизменным».

Единственное, что удалось добиться НБУ, так это сворачивания рынка обменников. Видимо, паспортизация валютных операций для банков оказалась непосильной ношей.

Как пояснил Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, «закрытие обменных пунктов связано с техническими вопросами. Основной их них – контроль банками объемов сделок. То есть, чтобы сумма операций в одном банке физлица в течение дня не превышала 150 000 грн. Для этого необходимо каждый пункт обмена валюты оснастить специальным оборудованием - фактически переформатировать в микроотделение, что требует дополнительных затрат. Между тем, обменник при этом становится нерентабельным. Но если указанные требования НБУ не будут выполняться в полном объеме, то регулятор прибегнет к «наказанию». Именно поэтому финучреждения закрывают свои обменники, ориентируя таким образом клиентов на отделения банка. Но это не должно создавать для украинцев особых проблем, так как банки в основном располагают большим количеством отделений».

Дмитрий Михальчук, аналитик ООО «Сити Брок», также считает, что закрытие обменных пунктов связано со снижением их рентабельности: новые правила НБУ предполагают не только наличие ксерокса на каждом пункте, еще и оборудование специального места для операциониста, что бы контролировать объем валютных операций.

«Поэтому банкам невыгодно содержать обменные пункты. В то же время, ажиотаж вокруг скупки валюты лишь подчеркивает их нехватку, дополнительно усиливая панику среди населения. Тенденция к массовому спросу на валюту обусловлена тем, что украинцы опасаются очередной и более тяжелой волны кризиса, в таких ситуациях традиционно предпочитают хранить сбережения в долларах или евро», - подчеркивает эксперт.

Но нельзя говорить о массовом закрытии обменников, происходит некоторое "переформатирование" и укрупнение рынка, считает Леонид Долинский, директор по развитию НРА "Рюрик".

«Валютно-обменные пункты, скорее всего, останутся только в самых бойких местах. То количество банковских отделений, которое существует на сегодня в стране, способно полностью обслужить существующий спрос на обменные операции. Кроме этого, не стоит забывать о "теневом" валютном рынке - так называемых "менялах".

И еще один момент. Согласно постановлению НБУ, банки получили право через банкоматы осуществлять операции по покупке у физических лиц наличной инвалюты за гривню. То есть, все идет к тому, что большая часть обменников исчезнет с рынка. Но это не является ноу-хау власти. В декабре кризисного 2008 года в то время Президент Виктор Ющенко также выступал за ликвидацию обменных пунктов, работающих по агентским договорам с банками (хоть в этом власти схожи).

Стоит привести его доводы, т.к. они соответствуют сегодняшнему настроению власти: «Уважаемые председатели коммерческих банков, пора поставить вопрос обменных пунктов, которые работают на агентских условиях. Кризис нас научил, что доверять выполнять функции хотя бы субагента валютного контроля, валютного режима по такому механизму у нас сегодня нет никаких оснований. Вся дестабилизация - по наличным заявкам, причем заявкам, которые никто сегодня не может контролировать: ни коммерческий банк, который дал жизнь этому обменному пункту, ни валютный надзор Национального банка, никто не может справиться с этим институтом».

***Национальный банк Украины 5 ноября 2008 года принял постановление №353, в котором, в частности, потребовал от банков принять организационно-правовые меры, чтобы с 1 января 2009 года перейти на торговлю наличной иностранной валютой исключительно через собственные кассы. Своим решением Нацбанк практически обязал банки разорвать договоры с партнерами, работающими в обменных пунктах по агентским соглашениям. 1 декабря 2008 года работники пунктов обмена валюты пикетировали Национальный банк Украины с требованием отменить решение НБУ. Как видим, обменники могут сократиться только сейчас – в 2011 году.

Сокращение обменников – дело времени, начало уже заложено. НБУ укрепляет свой контроль валютного рынка, что в принципе соответствует европейской практике. В странах еврозоны, особенно в крупных городах, обменники – крайне редкий «житель», а в малых населенных пунктах их и вовсе днем с огнем не найдешь. Все проблемы решают банки. Вне зоны евро обменных пунктов побольше. Но, прибегнув к их услугам, придется оплатить приличную сумму за проведенную транзакцию. Она будет во многом зависеть от месторасположения учреждения, выбранной формы оплаты. Лучше знать полную стоимость комиссионных до совершения обмена, это поможет избежать множества неприятных сюрпризов.

Не правда ли, приятно, что Украина хоть в этой сфере приближается к цивилизации…

Нина Сорока (УНИАН)