Налоговую обязали усилить внутренний контроль

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил председателю Государственной налоговой администрации Александру КЛИМЕНКО усилить контроль за своими подчиненными во время проверок ими плательщиков налога на добавленную стоимость.

Об этом говорится в размещенном на сайте главы государства поручении «Об обеспечении прозрачности осуществления автоматического бюджетного возмещения НДС».

В частности, председатель ГНА должен постоянно принимать меры по усилению внутреннего контроля за соблюдением должностными лицами органов государственной налоговой службы требований законодательства во время проведения камеральных проверок плательщиков налога на добавленную стоимость, отвечающих установленным Налоговым кодексом Украины критериям для получения автоматического бюджетного возмещения налога, с целью недопущения необоснованных отказов в осуществлении автоматического бюджетного возмещения по результатам камеральных проверок.

В.ЯНУКОВИЧ также поручил руководителю налоговой ежемесячно анализировать факторы, влияющие на динамику автоматического бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, и обнародовать результаты такого анализа и докладывать Президенту ежемесячно до 20 числа.

Кроме того, А.КЛИМЕНКО должен обеспечивать ежемесячное обобщение информации об осуществлении автоматического бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, в частности, относительно: количества налогоплательщиков, отвечающих установленным Налоговым кодексом Украины критериям для получения автоматического бюджетного возмещения налога, и объемов заявленных ими к возмещению сумм налога, количества тех из них, которым по результатам камеральных проверок органов государственной налоговой службы не осуществлено автоматическое бюджетное возмещение налога, и объемов заявленных ими сумм к возмещению, а также оснований, по которым таким плательщикам не осуществлено автоматическое бюджетное возмещение налога; нарушений должностными лицами органов государственной налоговой службы требований законодательства во время проведения камеральных проверок плательщиков налога на добавленную стоимость, отвечающих установленным Налоговым кодексом Украины критериям для получения автоматического бюджетного возмещения такого налога, и докладывать об этом Президенту ежемесячно до 25 числа.