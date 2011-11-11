Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0190-8,0240 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 8,0170/8,0250, к 12:00 сузился спрэд - 8,0210/8,0240. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0190/8,0240 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2627/32, к 12:00 цены снизились до 0,2623/27. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2623/26. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е не изменился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,5595 (-0,0005).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3580/1,3665. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,9495/10,9620, к 12:00 цены ушли вниз - 10,9345/10,9425. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,9335/10,9445.