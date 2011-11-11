Налоговики Донецкой области снизили количество проверок предпринимателей

Государственная налоговая служба в Донецкой области за 9 месяцев 2011 года провела 1 283 проверки предпринимателей, предусматривающие доначисление, что на 350 проверок, или на 21% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом сообщили УНИАН в секторе общественных связей ГНСУ в Донецкой области.

При этом отмечается, что это только положительно повлияло на результаты. Так, по результатам проведенных проверок было доначислено в бюджеты всех уровней налогов, сборов и обязательных платежей почти на 297 млн. грн., что на 9,6 млн. грн. больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Комментируя данные показатели, глава комиссии по проведению реорганизации налоговой в Донецкой области Вадим БОНДАРЕНКО сказал: «Налоговой службой поставлено задание, которое будет выполнено, - в текущем году уменьшить количество проверок субъектов ведения хозяйства на 50%. При этом основные акценты будут сделаны на категории наиболее рисковых налогоплательщиков».

По его словам, еще одним из важных направлений, содействующих повышению уровня добровольной уплаты налогов субъектами ведения хозяйства, является контроль за деятельностью убыточных предприятий. На протяжении января-сентября т.г. проверками было охвачено 21,1% убыточных предприятий. Отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль уменьшено на 997,6 млн. грн. Процент субъектов хозяйствования, которые вследствие уменьшения убытков стали прибыльными, составил 87,5%.

Как отметил В.БОНДАРЕНКО, мониторинг всех этапов контрольно-проверочной работы, повышение качества документирования доказательной базы по установленным в ходе проверок нарушениям, контроль за качеством составления актов проверок и непосредственное участие работников ГНА в Донецкой области в проверках крупных плательщиков дают возможность оптимизировать контрольно-проверочную работу на местах. Как результат: при уменьшении количества плановых и внеплановых проверок субъектов ведения хозяйства улучшение результатов работы, подчеркнул В.БОНДАРЕНКО.