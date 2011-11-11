В Луганской области проверяются только «рисковые» предприятия - ГНСУ

В Луганской области проверяются только те предприятия, которые подпадают под категорию «рисковых».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины в Луганской области Александр АНТИПОВ сегодня в ходе заседания «круглого стола» в рамках регионального тура Всеукраинского общественного обсуждения «Методы общественного влияния на органы государственной власти в целях защиты интересов налогоплательщиков».

«Сегодня акценты расставлены таким образом, что в основе нашей работы с налогоплательщиками лежит рискоориентированная система. То есть, невмешательство налоговой службы в предпринимательскую деятельность добросовестных налогоплательщиков. Проверяются только те предприятия, которые подпадают под категорию «рисковых», – сказал он.

По его словам, после проведения плановых проверок предприятия увеличили налоговую отдачу по налогу на прибыль в среднем в 8 раз, а по НДС – почти в 10. Кроме того, в результате системного аудита количество минимизаторов по НДС сократилось с 1 014 в 2010 году до 725 сегодня. А удельный вес объемов рисковых операций снизился с 30% на конец прошлого года до 4% в настоящее время. Предотвращено незаконное возмещение 714 миллионов гривень НДС.

«Как видите, рискоориентированная система проверок, заложенная в Налоговом кодексе, себя оправдывает: дает возможность спокойно работать честному бизнесу и выводить из «тени» финансовые потоки», – сказал А.АНТИПОВ.

Что касается возмещения налога на добавленную стоимость, то председатель ГНСУ в Луганской области отметил, что сегодня можно говорить о качественно новом подходе к возврату НДС – его автоматическом возмещении. В настоящее время в области 10% общего объема налога возвращается в автоматическом режиме. «Автоматом» получили НДС 7 предприятий. В целом, в нынешнем году государство вернуло на расчетные счета субъектов хозяйствования региона почти 720 миллионов гривень.

Справка УНИАН. Инициатором проведения тура выступила Всеукраинская общественная организация "Ассоциация налогоплательщиков Украины". Подобные дискуссии уже прошли во Львове и Житомире. В них приняли участие делегаты из соседних областей. Луганск стал третьим городом, где проходят обсуждения. Завершит тур итоговая международная конференция в Киеве. Там будут обобщены наработки всех трех «круглых столов» по наиболее важным вопросам налогообложения. Цель проведения «круглых столов» – объединить усилия власти, деловых кругов и общественности для того, чтобы выработать единые предложения по защите интересов налогоплательщиков.